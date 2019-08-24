Дети в Татарстане отравились едой с микробами

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Причинами заболевания детей из детского лагеря в городе Иннополисе кишечной инфекцией стало блюдо с микробами, в смывах с посуды и рук повара нашли кишечную палочку. Об это в субботу сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан сообщает, что причиной заболевания детей кишечной инфекцией в Иннополисе послужили загрязненные микробами готовое блюдо ужина 17 августа, приготовленное оператором питания ООО "Столичное питание", и посуда, которая использовалась для питания детей", - говорится в сообщении.

У ООО "Столичное питание" обнаружили грубые нарушения. В частности, блюда готовились с нарушением технологии приготовления, сотрудники не соблюдали правила личной гигиены, правила обработки посуды и инвентаря, санитарно-дезинфекционный режим.

В готовых блюдах, смывах с чашек и ложек, разделочного инвентаря и рук повара специалисты обнаружили кишечную палочку. В картофельном пюре с ужина от 17 августа, смывах с чашек, лопатки для горячих блюд и рук повара выделили возбудителей, идентичных выделенным от заболевших детей (клебсиелла).

На юридическое лицо и должностных лиц организации составили протоколы об административном правонарушении, выдали предписания по устранению нарушений.

Об инциденте

18 августа из детского лагеря в Иннополисе госпитализировали пятерых детей, четверым из них поставили диагноз "острая кишечная инфекция", пятому "хронический холецистит". Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По предварительной информации, 17 августа дети выезжали в Казань на экскурсию, там они питались в кафе. В пресс-службе Университета Иннополис сообщили, что дети обучались в летней проектной школе вуза. Изначально после отбоя 17 августа к вожатым с жалобами на расстройство желудка обратился 31 ребенок, позже госпитализированы были пятеро из них. В пятницу, 23 августа, все они были выписаны.