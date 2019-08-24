В Ульяновске сотрудников Росгвардии, отказавших в помощи женщине, могут уволить со службы

ТАСС, 24 августа. Сотрудники Росгвардии, отказавшие в помощи женщине в Ульяновске, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе областного управления ведомства.

Видео с участием сотрудников Росгвардии появилось в интернете. Женщина на улице призывает правоохранителей, один из которых сидит в служебном автомобиле, а второй покупает еду, помочь таксисту, которому угрожают в нескольких десятках метров от происходящего. Однако мужчины не обращают внимания на нее и не торопятся на помощь. Как поясняет автор видео, сотрудники в форме ответили, что у них обед.

"Мы в курсе ситуации. Сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения", - сказала ТАСС собеседница агентства.