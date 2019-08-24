Пострадавшую в Турции российскую девочку могут перевезти в РФ в течение нескольких дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Пострадавшую в Бодруме 12-летнюю российскую девочку могут транспортировать в РФ в течение нескольких дней, если у ребенка не возникнет осложнений. Проведенные дополнительные обследования подтвердили тяжесть состояния россиянки, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Двенадцатилетнюю россиянку 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии.

"Возможность транспортировки в Россию может наступить в течение нескольких дней при условии, что не будет новых осложнений. По состоянию на сегодняшний день российская и турецкая стороны планируют ежедневные консультации по состоянию пострадавшей петербурженки. Как только позволит медицинская ситуация, девочка будет доставлена в Санкт-Петербург силами МЧС", - говорится в сообщении.

Пока российским и турецким медикам удалось провести компьютерную томограмму, которая до этого была невозможна из-за состояния пациентки. Обследование подтвердило крайнюю тяжесть состояния девочки. Петербургские врачи остаются в Турции для оказания помощи турецким коллегам.

Главный внештатный специалист городского комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов 21 августа сообщал, что девочка находится в глубокой коме. 23 августа медики отмечали некоторые улучшения - удалось зафиксировать уменьшение частоты пульса и снижение сердечной недостаточности.