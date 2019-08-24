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Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

В происшествии погиб пилот
Вертолет Ми-2 Ладислав Карпов/ТАСС, архив
Описание
Вертолет Ми-2
© Ладислав Карпов/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

"В районе станицы Челбасская Каневского района упал вертолет. По предварительным данным, погиб один человек, это пилот", - сказал собеседник.

Следственный комитет подтвердил гибель пилота в результате происшествия.

"По предварительным данным, вечером 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района Краснодарского края упал вертолет Ми-2. Предварительно, в результате погиб один человек (пилот). В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации источника ТАСС, вертолет выполнял сельхозработы, он принадлежит индивидуальному предпринимателю. При падении машина загорелась, сейчас огонь потушили.

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