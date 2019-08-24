Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
"В районе станицы Челбасская Каневского района упал вертолет. По предварительным данным, погиб один человек, это пилот", - сказал собеседник.
Следственный комитет подтвердил гибель пилота в результате происшествия.
"По предварительным данным, вечером 24 августа в районе станицы Челбасская Каневского района Краснодарского края упал вертолет Ми-2. Предварительно, в результате погиб один человек (пилот). В настоящее время следователи выехали на место происшествия для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По информации источника ТАСС, вертолет выполнял сельхозработы, он принадлежит индивидуальному предпринимателю. При падении машина загорелась, сейчас огонь потушили.