Двое мужчин 12 часов продержались на выступе плотины на Волге после крушения лодки

САРАТОВ, 24 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили живыми двух из четверых мужчин, которые перевернулись на моторной лодке на Волге в районе плотины Саратовской ГЭС. Мужчины около 12 часов находились на выступе плотины. Об этом ТАСС сообщил в субботу начальник областной службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.

"Поиски четверых мужчин начались утром в субботу, когда близ Саратовской ГЭС перевернулась моторная лодка. Около часа назад были обнаружены живыми два человека на выступе плотины Саратовской ГЭС. Они пробыли фактически внутри плотины около 12 часов, держась за небольшой выступ", - сказал Юрин.

Собеседник агентства пояснил, что мужчины использовали элементы спасательных жилетов для того, чтобы держаться на пропускном шлюзе для воды плотины. Начальник Балаковской поисково-спасательной службы Сергей Чехляев спустился при помощи альпинистского снаряжения за пострадавшими и доставил их наверх. "Спустя примерно 15 минут после спасения мужчин, начался сброс воды Саратовской ГЭС, в результате которого их бы наверняка смыло", - добавил Юрин.

По его словам, один из спасенных мужчин - гражданин Эстонии, но проживает в Шотландии. Второй живет в Москве. Поиски еще двух мужчин, которые находились в лодке, предварительно, жителя Омска и жителя города Балаково Саратовской области, продолжаются.

Ранее сообщалось, что пропавшие, вероятно, были рыбаками. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.