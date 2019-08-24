{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вертолет Ми-2 мог упасть под Краснодаром из-за неверного выбора высоты пилотом

Как сообщил глава Каневского района, у пилота было разрешение на вылет

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Пилот вертолета Ми-2, потерпевшего в субботу крушение в Каневском районе Краснодарского края, по предварительным данным, не выдержал необходимую высоту полета. Об этом сообщил ТАСС глава района Александр Герасименко.

При крушении Ми-2 в районе станицы Челбасская погиб пилот. По данным источника ТАСС, вертолет обрабатывал поля племенного хозяйства "Воля".

"По предварительным данным, пилот не выдержал высоту, зацепился о землю. Разрешение на вылет было, как положено", - сказал Герасименко.

Он уточнил, что у хозяйства имелся договор с компанией, предоставившей вертолет, а пилот был опытным.

Теги
РоссияКраснодарский край
Россиянин задержан по подозрению в убийстве мужчины в Берлине
Сейчас он находится в СИЗО
Читать полностью