Вертолет Ми-2 мог упасть под Краснодаром из-за неверного выбора высоты пилотом

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Пилот вертолета Ми-2, потерпевшего в субботу крушение в Каневском районе Краснодарского края, по предварительным данным, не выдержал необходимую высоту полета. Об этом сообщил ТАСС глава района Александр Герасименко.

При крушении Ми-2 в районе станицы Челбасская погиб пилот. По данным источника ТАСС, вертолет обрабатывал поля племенного хозяйства "Воля".

"По предварительным данным, пилот не выдержал высоту, зацепился о землю. Разрешение на вылет было, как положено", - сказал Герасименко.

Он уточнил, что у хозяйства имелся договор с компанией, предоставившей вертолет, а пилот был опытным.