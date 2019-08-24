В Греции на острове Самос произошел лесной пожар

АФИНЫ, 25 августа. /ТАСС/. Греческие пожарные тушат лесной пожар на острове Самос, который возник в субботу вечером в районе Месокампос. Об этом сообщила Пожарная охрана.

На острове возникли два огненных фронта - в труднодоступной горной местности и в районе пляжа Гликориза. С огнем борется пожарная группировка в составе 31 пожарного на 13 транспортных средствах, а также четыре пеших группы, переброшенные на Самос по воздуху. До 20:00 по местному времени (совпадает с мск) в тушении пожара участвовали четыре пожарных самолета и два вертолета, которые непрерывно сбрасывали воду на источники огня.

По данным местных властей, к позднему вечеру ситуация с пожаром улучшилась. Тем не менее, как сообщил заместитель губернатора Самоса Никос Катраказос телеканалу ANT1, в превентивных целях была проведена эвакуация в пяти гостиницах. Огонь жилым постройкам не угрожал, но была большая задымленность. Людей вывозили организованно на судах с двух местных пляжей. В операции участвовали катера Береговой охраны и портовых служб, два судна Frontex, а также частные катера. Всего по морю было перевезено 70 человек. В то же время сотни туристов, остановившихся в отелях этого района, были эвакуированы на туристических автобусах.

В Греции в эти дни стоит жаркая погода - столбик термометра поднимается до 37 градусов, в отдельных районах дует штормовой ветер. В результате очень часто вспыхивает сухая трава и кустарник. По сообщению Пожарной охраны, за последние сутки в стране возникли 56 лесных пожаров, которые тушили 693 пожарных на 273 пожарных машинах, а также 21 пешая группа и 88 добровольцев. Были задействованы десятки пожарных самолетов и вертолетов. Как правило, абсолютное большинство возгораний тушатся на начальной стадии в течение нескольких часов.