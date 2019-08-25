В Хабаровском крае остаются подтопленными 34 дома

ТАСС, 25 августа. Паводковая обстановка в Хабаровском крае остается сложной, там по-прежнему подтоплены 34 жилых дома и около 1,7 тыс. дачных участков, а также 47 участков дорог между поселками и внутри населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"Паводковая обстановка в Хабаровском крае остается сложной. <...> По состоянию на 25 августа, на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 62 населенных пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 34 жилых дома с населением 73 человека, 437 приусадебных участков, 766 земельных участков и около 1700 дачных участков. Также вода сохраняется на восьми участках межпоселковых автодорог и 39 участках дорог внутри населенных пунктов, а также на одном мосту", - говорится в сообщении.

Спасатели дежурят в местах где есть подтопления, и в населенных пунктах, к которым в ближайшие дни подойдет большая вода. В субботу группа спасателей направилась в село Пасека Хабаровского района, где достижение опасных отметок ожидается 25-27 августа. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей, они подвозят бутилированную воду, перевозят людей на лодках, сооружают насыпные дамбы, поднимают вещи на верхние этажи и оказывают другую необходимую помощь жителям.

В Хабаровске в зоне паводка остаются 12 приусадебных участков, 218 земельных участков и более 1,6 тыс. приусадебных и дачных участков, по-прежнему подтоплены дороги по улицам вблизи береговой черты. В Хабаровском районе подтоплены 27 жилых домов в селе Корсаково-2. Также подтоплены жилые дома и приусадебные участки в Вяземском, Нанайском и Амурском районах. В Бикинском районе обстановка относительно стабильна, в районе имени Лазо она стабилизируется, уточнила пресс-служба.