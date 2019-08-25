Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 355 тыс. га

ТАСС, 25 августа. Площадь лесных пожаров, действующих в Якутии, превысила 355 тыс. га, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на 25 августа на территории республики действуют 44 природных пожара площадью 355 121 га <...>. Всего за прошедшие сутки ликвидировано 13 лесных пожаров на площади 282 313,5 га", - говорится в сообщении.

В тушении огня были задействованы более 245 человек и 26 единиц техники.

Особый противопожарный режим действует на территории девяти муниципальных районов региона. В пятницу был отменен режим ЧС регионального уровня, действовавший с 1 августа.