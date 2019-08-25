Пять человек погибли в результате ДТП в Чувашии

ТАСС, 25 августа. Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Шемуршинском районе Чувашии, еще два - пострадали, говорится в воскресенье в распространенном пресс-службой МВД по республике сообщении.

"На территории Шемуршинского района Чувашской Республики произошло ДТП с участием автомашин Toyota Corolla и Lada Vesta. В результате ДТП водитель иномарки и 27-летний пассажир были госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение. 31-летняя пассажирка Toyota, а также водитель Lada и трое его пассажиров - мужчины в возрасте 42 и - двое - 47 лет, скончались", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 23-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения. Оба автомобиля зарегистрированы в Ульяновской области. По факту ДТП возбуждено уголовное по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"), добавили в МВД.