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Неизвестный украл более 14 млн рублей из дома пенсионера в Москве

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Злоумышленник похитил более 14 млн рублей из коттеджа в Москве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе главка столичной полиции.

"Инцидент произошел на Островном проезде в районе Крылатское в коттедже, который принадлежит пенсионеру 1950 года рождения. Следы взлома в частном доме обнаружил садовник и вызвал полицию. Выяснилось, что неизвестный отжал окно на кухне, проник внутрь коттеджа, взломал сейф и украл оттуда 14 млн 208 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере").

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