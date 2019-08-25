Греческие пожарные локализовали лесной пожар на острове Самос

АФИНЫ, 25 августа. /ТАСС/. Греческие пожарные потушили главные очаги лесного пожара, возникшего в субботу на острове Самос в Эгейском море, туристы вернулись в свои отели. Об этом сообщила в воскресенье Пожарная охрана Греции.

В тушении огня в субботу и минувшей ночью участвовали 31 пожарный на 13 пожарных машинах, а также еще 30 человек из пешего отряда, переброшенного на самолете на остров. С утра начали снова сбрасывать воду на горящие участки леса два вертолета. По сообщению Пожарной службы, "ситуация с огнем значительно улучшилась, нет активного фронта, остались несколько очагов огня, которые пожарные стараются окончательно потушить".

В превентивных целях в субботу были эвакуированы местные жители поселка Месокампос и туристы из пяти гостиниц. Огонь не угрожал жилым зданиям, но была большая задымленность в этой местности. Эвакуированные провели несколько часов в закрытом гимнастическом зале городка Питагорио. К утру туристов привезли на автобусах в отели. Местные жители также вернулись в свои дома.

Специалисты предполагают, что пожар на Самосе возник из-за искры на линии электропередачи Государственной энергетической компании (ДЕИ).

В Греции в эти дни стоит жаркая погода - столбик термометра поднимается до 37 градусов, в отдельных районах дует штормовой ветер. В результате очень часто вспыхивают сухая трава и кустарники. Минувшей ночью пожарные тушили десятки лесных пожаров в различных районах страны. Помимо Самоса большой пожар возник в местечке Палеополи на острове Китира к югу от полуострова Пелопоннес. Там борьбу с огнем сейчас ведут 40 пожарных на 19 машинах, два пеших отряда. С воздуха воду на очаг пламени сбрасывают два пожарных самолета. Огонь раздувается сильным ветром, однако, по словам пожарных, не угрожает населенным пунктам.

Пожарные также тушат возгорания в районах Кастрица близ города Янина, Вронтеро близ города Флорина, Риало в области Ахея и Гитио в области Лакония. Ситуация там улучшилась по сравнению с субботой, огонь не представляет опасности для населенных пунктов. Поставлены под контроль лесные пожары в районах Эгалео и Дианисос (столичная область Аттика), Варда (область Илиа), Цукалеика (область Месиния), Василика (остров Саламин), Мегалополи (область Аркадия) и Лакки (остров Лерос).