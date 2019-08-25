Селевой поток блокировал дорогу к альпинистскому лагерю в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Селевой поток сошел на участок дороги к альпинистскому лагерю Безенги в Кабардино-Балкарии, в котором находится около 200 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского управления МЧС.

"В 08:45 мск поступило сообщение о том, что в Черекском районе за населенным пунктом Безенги сошел селевой поток на участок дороги, ведущей к альплагерю Безенги", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в лагере находятся 195 человек, из них 14 детей, а также два спасателя от Эльбрусского спасательного отряда МЧС России. "В альплагере имеется медицинский пункт, запасы питьевой воды и продуктов питания. Имеется пеший проход, в обход селевого выноса. Налажено взаимодействие со всеми дежурными службами Черекского района", - отмечается в пресс-релизе.

Для расчистки дорожного полотна привлечено две единицы техники и три человека. На место происшествия выехала оперативная группа Черекского пожарно-спасательного гарнизона. ГУ МЧС просит жителей и гостей республики воздержаться от поездок в данном направлении.

Как сообщил ТАСС директор лагеря Алий Анаев, нет никакой угрозы. "Лагерю ничего не угрожает. Сейчас еду с того места, где сошел сель. Примерное расстояние от лагеря - чуть больше 9 км", - сказал Анаев.

По его словам, из-за селевого потока было нарушено дорожное сообщение. "Конечно, собираются уезжать люди, приезжать. Логистику прорабатываем, никто никуда не опоздает. Просто приходится доезжать до селевого потока, переходить на противоположную сторону и пересаживаться на другую машину, таким образом действуем", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дорожные работы закончат к вечеру воскресенья. "Я сообщил главе администрации района. Прислали технику с утра, она уже работает. Надеемся, что во второй половине дня, ближе к вечеру, дорожное сообщение будет открыто", - сообщил директор лагеря.

В новость внесены изменения (10:56 мск) - добавлен комментарий директора лагеря