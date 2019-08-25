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В Якутске более 30 человек отравились едой в двух ресторанах

В больницах находятся 23 пострадавших

ТАСС, 25 августа. Управление Роспотребнадзора Якутии зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции, которую связывают с употреблением готовых блюд в двух ресторанах Якутска. Госпитализированы 23 человека, говорится в сообщении ведомства.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о регистрации 36 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах "София" и "Белые ночи" в Якутске. Из 36 больных 23 госпитализированы в инфекционные отделения больниц в Хангаласском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах, а также в республиканскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Ведомство наложило временный запрет на работу компании "Сеул", которой принадлежат эти рестораны. Специалисты проверяют образцы их продуктов и сырья.

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