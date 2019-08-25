Спасатели эвакуировали более 100 человек из больницы в Череповце из-за пожара

ТАСС, 25 августа. Спасатели эвакуировали в воскресенье 119 человек из медсанчасти ПАО "Северсталь" в городе Череповце Вологодской области, где произошел пожар из-за короткого замыкания в электрощите, говорится в сообщении пресс-службы МЧС России по Вологодской области.

"В оперативную дежурную смену МЧС России по Вологодской области поступило сообщение о пожаре по адресу: город Череповец, медсанчасть ПАО "Северсталь". Эвакуировано 119 человек, в том числе 28 человек персонала и 91 пациент. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на первом этаже шестиэтажного здания в хирургическом корпусе, вызванное коротким замыканием в электрощите", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, участие в тушение пожара приняли десять единиц техники и 31 человек личного состава. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.