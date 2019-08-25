Женщина из ОАЭ пострадала на аттракционе в Сочи

СОЧИ, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники аттракциона по катанию на летних санках (родельбан) в горно-туристическом центре ПАО "Газпром" в Сочи проводят проверку после инцидента с иностранными туристами. По предварительным данным, женщина из ОАЭ нарушила правила безопасности и получила травму ноги, сообщил в воскресенье ТАСС представитель аттракциона.

Ранее в СМИ появилась информация, что в субботу иностранные туристы, в том числе дети, пострадали на аттракционе родельбан (скоростной спуск, состоящий из разных виражей) на одном из курортов в Сочи. Сообщалось, что из-за непогоды не сработали тормоза, и сани ударились о станцию подъемника.

"По предварительным данным, были нарушены правила безопасности, к сожалению, самой пассажиркой, которая, по предварительным данным, из ОАЭ. После проверки трассы выяснилось, что женщина не пользовалась тормозом вообще и самое страшное, что она пыталась затормозить частями тела (выставив ногу), что делать категорически запрещено. В данный момент женщина находится в больнице. Насколько я знаю, ночью ей сделали операцию на ноге", - сказал представитель аттракциона. Как уточнил собеседник агентства, вместе с женщиной в санках находился ребенок, по предварительной информации, он не пострадал.

В настоящее время сотрудники аттракциона проводят проверку и пытаются получить видеозапись с трассы, вся необходимая информация передается сотрудникам полиции. Санки, с которыми произошел инцидент, сняты с рейсов и отправлены на комиссию и проверку на безопасность. При этом администраторы аттракциона утверждают, что данные санки весь день находились в работе, никаких нареканий к ним не было.

"Правила безопасности были продублированы на русском и английском языках, с текстограммой. Женщина либо не поняла инструкцию, либо не захотела ее выполнять. Выясняем", - добавил представитель аттракциона. По словам собеседника, проверка займет несколько дней.