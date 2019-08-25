В Красноярске три пассажира выпали из автобуса по вине водителя

ТАСС, 25 августа. Три пассажира общественного транспорта в Красноярске, в том числе женщина с ребенком, выпали из автобуса, водитель которого начал движение, не закрыв двери. В отношении водителя ведется проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Инцидент произошел днем 24 августа. Как видно на видеозаписи, распространенной в социальных сетях, водитель автобуса начал движение прежде, чем из него успели выйти пассажиры - мужчина, женщина и ребенок. "В ГИБДД оперативно установили водителя автобуса, сейчас проведут проверку инцидента. Здесь вина водителя автобуса - он не закрыл двери, не включил поворотник, не убедился, что все пассажиры вышли", - отметили в ведомстве.

Как добавили в пресс-службе, пострадавшие не обращались ни в больницу, ни в ГИБДД, поэтому по их состоянию информации нет.