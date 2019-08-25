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В Барселоне эвакуировали пляж из-за возможного взрывного устройства в море

На месте работают специалисты

МАДРИД, 25 августа. /ТАСС/. Посетителей пляжа испанской Барселоны эвакуировали в воскресенье из-за возможного взрывного устройства в море. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в гражданской гвардии в каталонской столице.

"Зона оцеплена, установлен периметр безопасности", - уточнили в пресс-службе, отметив, что на месте работают специалисты.

В каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра) корреспонденту ТАСС подчеркнули, что речь может идти о взрывном устройстве времен испанской гражданской войны.

По данным газеты El Mundo, водолазы гражданской гвардии ведут поиск устройства, чтобы провести контролируемый взрыв. Ранее стражи порядка получили уведомление о том, что объект может находиться в море.

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