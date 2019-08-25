{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В КБР ищут туриста из Новороссийска, который сорвался при спуске с тарзанки

Инцидент произошел в Чегемском ущелье

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Турист из Новороссийска сорвался при спуске с тарзанки в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил журналистам в воскресенье руководитель пресс-службы управления МЧС по КБР Кантемир Беров.

"Сегодня в 17:20 мск поступила информация о том, что в Чегемском ущелье со склона горы при спуске с тарзанки (роупджампинг) сорвался турист из Новороссийска", - сказал Беров.

По его словам, на поиски выдвинулись спасатели Эльбрусского спасательного отряда. Информация уточняется.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
В Швейцарии в результате крушения небольшого самолета погибли три человека
Полиция начала расследование
Читать полностью