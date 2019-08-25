Полиция Геленджика проверяет информацию о драке между местным жителем и казаками

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Житель Геленджика обратился в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений, предположительно, нанесенных казаками. Начата проверка, сообщили в воскресенье ТАСС в ГУМВД по Краснодарскому краю.

Ранее в воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором видно, что казаки избивают мужчину. В комментариях уточняется, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования дня города. Молодой человек хотел сфотографироваться с казаками, но они ему отказали, произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку.

"В отдел МВД России по городу Геленджику поступило сообщение о причинении телесных повреждений 30-летнему местному жителю. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени вреда здоровью гражданина", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос ТАСС о драке с участием казаков в Геленджике.

В полиции также отметили, что пока не известно, что стало причиной конфликта - "все обстоятельства устанавливаются".