В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц исправительной колонии, которые допустили побег осужденного в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"25 августа 2019 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

По данным ведомства, в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых установят конкретных должностных лиц колонии, причастных к преступлению.