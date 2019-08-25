На Ставрополье следователи возбудили дело после смерти роженицы

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе Ставропольского края, сообщило в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.

"Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в связи со смертью 24-летней женщины при родах в Андроповской районной больнице по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщину доставили в акушерско-гинекологическое отделение больницы в связи с предстоящими родами и 15 августа провели операцию кесарева сечения. После этого состояние роженицы значительно ухудшилось, утром 16 августа она умерла.

"По предварительны данным судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стала эмболия околоплодными водами. К настоящему моменту следователи СКР провели осмотр места происшествия, изъяли медицинскую документация и биологические материалы, назначили ряд судебных экспертиз, которые позволят установить точную причину смерти женщины и обстоятельства оказания ей медицинской помощи", - отмечается в пресс-релизе.