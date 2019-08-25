Bild: четыре гражданина ФРГ, включая двух детей, погибли в авиакатастрофе на Мальорке

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Немецкая семья из четырех человек погибла в результате столкновения небольшого вертолета, принадлежащего немецкой компании, с небольшим самолетом на испанском острове Мальорка. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета Bild.

Погибли супруги и их несовершеннолетние дочь и сын. Речь идет о вертолете типа Bell 206 L3, пишет издание.

Местные власти ранее в воскресенье сообщили, что "в 13:35 по местному времени (14:35 мск - прим. ТАСС) произошла авиационная авария между вертолетом и сверхлегким самолетом в муниципалитете Инка". По данным газеты El Periódico, в результате погибли семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Причины столкновения пока не уточняются.

Стражи порядка начали расследование случившегося.