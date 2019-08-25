Пострадавшего в строительном магазине Солнечногорска ребенка вертолетом доставили в Москву

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вертолет Московского авиационного центра доставил из Зеленограда в Москву ребенка, на которого в строительном магазине упала дверь. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Пострадавшему была необходима специализированная медицинская помощь и для его транспортировки вызвали вертолет. Ребенок был эвакуирован в специализированное лечебное учреждение Москвы. До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада", - сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в торговом центре "Идеальный дом" в Солнечногорске на семилетнего ребенка упала стоявшая на витрине дверь. Его доставили в больницу Зеленограда.