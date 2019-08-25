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Неизвестные забросали камнями поезд Петербург - Махачкала

Один пассажир пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Неизвестные в Чечне обкидали камнями вагоны поезда, следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург, один из пассажиров поезда пострадал, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"23 августа на перегоне Кади-Юрт - Хасавюрт СКЖД неизвестные забросали камнями поезд №136 Санкт-Петербург - Махачкала. В результате повреждены три окна в разных плацкартных вагонах. Легкий порез получил один из пассажиров поезда, который отказался от медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на график движения поездов произошедшее не повлияло. На станции Хасавюрт на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

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