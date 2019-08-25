СК начал проверку после падения двери на ребенка в строительном магазине Солнечногорска

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту падения выставочного образца двери на мальчика в строительном магазине в Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственным отделом по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по факту падания образца металической двери на пятилетнего мальчика в одном из торговых центров", - сообщили в ГСУ.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Устанавливается степень тяжести вреда здоровью причиненного ребенку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В воскресенье утром в торговом центре "Идеальный дом" в Солнечногорске на ребенка упала стоявшая на витрине дверь.

Предварительно, мальчик находился в магазине со своим отцом. "Пока мужчина общался с продавцом, мальчик остался без присмотра, и в какой-то момент на него упал выставочный образец металлической двери", - сказали в ГСУ. Санитарный вертолет доставил ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы.