Спасатели нашли тело туриста, который сорвался при спуске с тарзанки в КБР

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Тело туриста 1978 года рождения из Краснодарского края, который сорвался при спуске с тарзанки в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), обнаружили спасатели. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МЧС по КБР.

"По состоянию на 22:00 мск, спасатели МЧС России спустили тело погибшего туриста <...> и доставили до города Чегем, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов", - сообщила пресс-служба.

По данным МЧС, обстоятельства происшествия выясняются. Для эвакуации были привлечены девять спасателей Эльбрусского спасотряда и два единицы техники.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по КБР Мурат Багов сообщил ТАСС, что по данному факту проводится проверка.

"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарской республике проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Краснодарского края. По предварительным данным, 25 августа, примерно в 17:00 мск, мужчина, осуществлявший в составе группы монтажные работы по устройству аттракциона "Тарзанка", сорвался и упал со скалы. Спасателями ГУ МЧС России по КБР было обнаружено тело погибшего", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что проверка продолжается, будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В воскресенье в 17:20 мск поступила информация о том, что в Чегемском ущелье со склона горы при спуске с тарзанки (роупджампинг) сорвался турист.