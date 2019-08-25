CNN: в США из-за взрыва газа частично обрушился торговый центр

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился из-за взрыва газа. Как сообщила в воскресенье телекомпания CNN, пострадавших в результате происшествия нет.

Телекомпания подчеркивает, что около 07:00 утра (14:00 мск) на место прибыли пожарные и спасатели, которые констатировали утечку газа и эвакуировали людей из самого здания, а также с прилегающих к нему территорий. Взрыв произошел около 08:00 утра (15:00 мск). По словам представителя пожарной службы, сохраняется опасность полного обрушения здания торгового центра.