Двое взрослых погибли, ребенок пострадал в ДТП с военным грузовиком под Саратовом

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Двое взрослых погибли, девятилетний ребенок пострадал в результате столкновения военной грузовой машины с легковым автомобилем в Саратовской области, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах региона.

Как сообщлось ранее, в результате дорожкой аварии пострадали три человека в легковушке, военные при этом травм не получили.

"Мужчина и женщина погибли. Девочка, девять лет, госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.