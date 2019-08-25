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Двое взрослых погибли, ребенок пострадал в ДТП с военным грузовиком под Саратовом

По данным источника в экстренных службах региона, военные в результате аварии не пострадали

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Двое взрослых погибли, девятилетний ребенок пострадал в результате столкновения военной грузовой машины с легковым автомобилем в Саратовской области, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах региона.

Как сообщлось ранее, в результате дорожкой аварии пострадали три человека в легковушке, военные при этом травм не получили.

"Мужчина и женщина погибли. Девочка, девять лет, госпитализирована", - сказал собеседник агентства.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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РоссияСаратовская область
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