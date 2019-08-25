На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Информация об исчезновении на вулкане Горелом 35-летней женщины, совершавшей восхождение в составе организованной группы из 29 человек, поступила на пульт дежурного вечером в воскресенье. По данным заявителя, во время спуска группа растянулась по тропе, проходящей по гребню вулкана. Погодные условия ухудшились и видимость была не более 10 м. После спуска с вулкана было обнаружено, что один человек отсутствует", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в поисках пропавшей женщины задействованы 17 спасателей и три единицы техники. В районе вулкана неблагоприятные погодные условия (дождь и ветер), вызванные проходящим над полуостровом циклоном.

В региональном главке МЧС сообщили, что туристическая группа, в которую входили только жители Камчатки, не была зарегистрирована у спасателей. По предварительным данным, туристы организовали восхождение стихийно, используя группы в социальных сетях и мессенджерах.