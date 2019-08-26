Число отравившихся в двух ресторанах Якутска выросло до 42

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Число отравившихся в двух ресторанах Якутска, которые принадлежат одной компании, возросло с 36 до 42. Госпитализировали 28 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о регистрации 42 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах "София" и "Белые ночи" Якутска. У 11 больных подтвержден диагноз "сальмонеллез", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из 42 больных 28 госпитализированы в инфекционные отделения районных больниц в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском районах и Якутскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее управление о 36 случаях выявления острой кишечной инфекции и госпитализации 23 человек.

Ведомство наложило временный запрет на работу компании "Сеул", которой принадлежат рестораны. Специалисты проверяют образцы их продуктов и сырья.