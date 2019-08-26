Автобус попал в ДТП в Белгороде

ТАСС, 26 августа. Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Белгороде в ночь на понедельник. Есть пострадавшие, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"На телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Белгород на пересечении улицы Мичурина и проспекта Богдана Хмельницкого. Произошло столкновение автобуса "НефаАЗ" и автомобиля Renault Logan. Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

О точном количестве пострадавших пока не сообщается. Для оказания помощи на место аварии отправились 9 спасателей и полицейских.