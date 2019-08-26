В Комсомольске-на-Амуре сгорел строящийся Центр развития спорта Хабаровского края

ТАСС, 26 августа. Пожар произошел в понедельник ночью в строящемся спортивном комплексе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В ночь с 25 на 26 августа на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о загорании в помещении крытого гаража строящегося спорткомплекса", - говорится в распространенном сообщении. По информации МЧС, на первом этаже горел складированный утеплитель.

Из-за отсутствия вблизи от места ЧП источников воды пожарные расчеты организовали ее подвоз с помощью автоцистерн. Пожар тушили 15 человек и пять единиц техники из двух пожарных частей города.

Как уточнили ТАСС в управлении МЧС, площадь пожара составила 300 кв. м. Сгорел хозяйственный блок здания, в котором находился гараж. В администрации города ТАСС сообщили, что здание должно было стать Центром развития спорта региона.

Для установления причин возгорания и виновных сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку.

Первые объекты регионального Центра развития спорта планировалось сдать в эксплуатацию в ноябре 2020 года.