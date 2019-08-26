В Китае в ДТП с автобусом погибли семь человек

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Рейсовый автобус перевернулся на трассе в ночь на понедельник в городском округе Янцзян (провинция Гуандун, Южный Китай). Как говорится в заявлении Отдела пропаганды партийного комитета города Янцзян, семь человек погибли и еще 11 получили ранения.

Инцидент произошел около полуночи на трассе Шэньян - Хайкоу. По данным властей, автобус был рассчитан на 44 места, однако в нем находились 47 человек. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Полиция устанавливает причины ДТП.