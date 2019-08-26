Число подтопленных жилых домов в Хабаровском крае за сутки увеличилось до 45

ТАСС, 26 августа. Более 40 жилых домов подтоплено в Хабаровском крае, по состоянию на понедельник, в результате паводка на реке Амур, вызванного сильными дождями на Дальнем Востоке. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС. Сутками ранее в зоне затопления находилось 34 жилых дома и 437 приусадебных участков.

"По состоянию на 26 августа, на территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов и дождевого паводка в 60 населенных пунктах восьми муниципальных образований подтоплены 45 жилых домов с населением 124 человека, 434 приусадебных участка, 761 земельный участок и около 1,7 тыс. дачных участков", - говорится в сообщении.

Подтопленные жилые дома расположены в Хабаровском и Нанайском районах, а также в Комсомольском городском округе. В зоне паводка также район им. Лазо, Бикинский, Вяземский, Амурский районы и Хабаровск. По данным МЧС, вода сохраняется на более чем 40 участках автодорог между поселениями и внутри населенных пунктов.

За сутки уровень Амура у Хабаровска вырос на 4 см и составляет 621 см при отметке категории опасного явления в 600 см. В ближайшие двое суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 см. Как отмечается, паводки постепенно смещаются в верховья реки. Дальнейшее повышение уровня воды в Амуре ожидается в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Ульчском районах, на реке Уссури - в Бикинском, Вяземском районах, районе им. Лазо.

"При продолжающемся росте уровня воды на реке Амур, на малых реках бассейна реки Уссури в районе им. Лазо, Бикинском и Вяземском районах наметилась тенденция к спаду воды", - Указано в сообщении.

В Хабаровском крае для ликвидации последствий паводка привлечены 269 человек и 110 единиц техники. Спасатели откачивают воду, доставляют бутилированную воду, оказывают другую помощь населению.