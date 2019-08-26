СМИ: неизвестные обстреляли из гранатомета здание компании "Мостострой" в центре Киева

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Здание, принадлежащее компании "Мостострой", ночью было обстреляно из гранатомета в центре Киева, повреждены окна на нескольких этажах. Об этом сообщило в понедельник издание "Информатор".

Обстрел здания, расположенного на Паньковской улице, произошел в ночь с 25 на 26 августа. "Граната попала в одно из окон на четвертом этаже. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. К счастью, обошлось без пострадавших", - информирует СМИ, уточняя, что неподалеку от места происшествия был найден отстрелянный тубус от ручного противотанкового гранатомета.

Официальной информации от правоохранительных органов в связи с инцидентом пока нет. По данным СМИ, силовики разыскивают двоих человек, которые скрылись на мопеде.

13 июля в Киеве из гранатомета было обстреляно здание телеканала "112 Украина", инцидент был квалифицирован как теракт. Стрелявшие не найдены.