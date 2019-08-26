В Сочи гражданина Азербайджана осудили на 22 года за изнасилование и убийство девочки

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Краснодарский суд признал 30-летнего гражданина Азербайджана виновным в изнасиловании и убийстве 5-летней дочери своей сожительницы, его приговорили к 22 годам лишения свободы, сообщила пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в марте 2018 года в селе Бестужеве Адлерского района Сочи.

"Мужчина воспользовался беспомощным состоянием малолетней и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего нанес ребенку не менее трех ударов руками в грудную клетку и в живот и пошел спать. Утром мужчина обнаружил, что девочка не подает признаков жизни, после чего уложил ее тело в сумку и вынес на берег реки, где засыпал камнями. При этом обвиняемый сообщил соседям, что девочка якобы пропала и стал создавать видимость ее самостоятельных поисков, а затем перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.

Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщили соседи. Позже мужчину задержали в одном из хостелов в Адлерском районе.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе ведомства. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор вступил в силу.