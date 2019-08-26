В Якутии разыскивают покинувшего с оружием место службы полицейского

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Вооруженный табельным оружием сотрудник транспортной полиции Якутии покинул место службы, ведется розыск. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах республики.

"Да, ведется розыск. Сотрудник транспортной полиции покинул место службы с табельным пистолетом. Пришел на службу, был на разводе, получил табельный пистолет Макарова, до места службы в аэропорту Якутска полицейский не дошел", - рассказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в розыск объявили сержанта транспортной полиции.

В управлении на транспорте МВД России по ДФО ТАСС сообщили, что официальная информация по инциденту будет опубликована позднее. "Проводится проверка", - рассказали в управлении.