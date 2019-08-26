Следствие оценило в 27 млрд рублей стоимость арестованного имущества экс-министра Абызова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следствие оценивает в сумму более 27 млрд рублей стоимость арестованного имущества бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в понедельник на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Следственного комитета России.

"Прошу приобщить к материалам дела справку о том, что следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества в более 27 млрд рублей", - сказал следователь.

Ранее защита оценивала стоимость имущества в сумму свыше 20 млрд рублей и заявляла, что она в пять раз превышает размер предполагаемого ущерба.