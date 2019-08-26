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Дело в отношении экс-министра Михаила Абызова
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Следствие оценило в 27 млрд рублей стоимость арестованного имущества экс-министра Абызова

Ранее защита оценивала стоимость имущества в сумму свыше 20 млрд рублей и заявляла, что она в пять раз превышает размер предполагаемого ущерба
Михаил Абызов (справа) Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Михаил Абызов (справа)
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следствие оценивает в сумму более 27 млрд рублей стоимость арестованного имущества бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в понедельник на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Следственного комитета России.

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"Прошу приобщить к материалам дела справку о том, что следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества в более 27 млрд рублей", - сказал следователь.

Ранее защита оценивала стоимость имущества в сумму свыше 20 млрд рублей и заявляла, что она в пять раз превышает размер предполагаемого ущерба.

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РоссияДело в отношении экс-министра Михаила Абызова
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