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Два человека погибли при взрыве в Находке

По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась граната
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© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Взрыв произошел в жилом доме в Находке (Приморский край), два человека погибли, есть пострадавшие, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"Сегодня на улице Заводкой, 16 произошел взрыв. Предположительно - граната. Погибли два человека, есть пострадавшие", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД Приморского края от комментариев пока воздерживаются. В управлении ФСБ по Приморскому краю также от комментариев отказались, сославшись на необходимость проверки фактов.

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