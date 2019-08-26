Эксперт: данные по радиации Росгидромета говорят об отсутствии опасности в Северодвинске

ТАСС, 26 августа. Новые данные Росгидромета по содержанию радиоактивных веществ в Северодвинске подтверждают, что никакой опасности для населения нет, сообщил ТАСС независимый эксперт в атомной отрасли, глава Атоминфо Александр Уваров.

"Опубликованные Росгидрометом данные ничего не меняют в общей оценке ситуации в Северодвинске - никакой опасности для жителей нет. Еще один важный момент - из сообщения Росгидромета не следует, что обнаруженные изотопы появились из-за инцидента под Северодвинском", - сказал эксперт.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник сообщила, что после ЧП на военном полигоне в Неноксе специалисты выявили присутствие "короткоживущих техногенных радионуклидов бария и стронция". Сейчас радиационная обстановка в Архангельской области стабильная.