Умершая в Ставрополье при родах женщина не обращалась к врачам во время беременности

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Врачи в Андроповском районе Ставропольского края сделали все возможное, чтобы спасти женщину, которая умерла при родах. Во время беременности она не обращалась в медучреждения, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава региона.

"Женщина в период беременности не обращалась ни в одно медицинское учреждение Ставрополья. В Андроповскую районную больницу пациентка попала перед самыми родами. Роды проходили с осложнениями. На помощь бригаде районной больнице были вызваны специалисты дистанционного реанимационно-консультативного центра при краевом перинатальном центре, врачи делали все возможное для сохранения жизни пациентки", - приводят в сообщении слова министра здравоохранения Ставропольского края Виктора Мажарова.

Несмотря на то, что женщина умерла, ребенок остался жив.

"По факту смерти роженицы проводятся мероприятия, связанные с проверкой качества оказания и организации медицинской помощи. Создана комиссия министерства, привлечены специалисты Ставропольского государственного медицинского университета. Все медицинские документы изъяты", - сказал министр.

На время проверки акушер-гинеколог отстранена от работы.

Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в связи со смертью 24-летней женщины при родах в Андроповской районной больнице по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По данным следствия, женщину госпитализировали в связи с предстоящими родами и 15 августа провели операцию кесарева сечения. После этого состояние роженицы значительно ухудшилось, утром 16 августа она умерла. По предварительны данным судебно-медицинской экспертизы, причиной ее смерти стала эмболия околоплодными водами.