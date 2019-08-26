В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека. В том числе, серьезные травмы получили двое подростков. Для эвакуации пострадавших задействован вертолет. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских службах города.

"Медики осматривают четырех человек, из них два ребенка 13 и 15 лет. Один из них - ребенок 15 лет - с открытой черепно-мозговой травмой, его госпитализируют вертолетом. Второй ребенок с подозрением на перелом позвоночника увезен на машине скорой помощи, - сказал собеседник агентства.

На месте инцидента, по данным сервиса Яндекс.Карты, образовалась пробка длиной 3 км. Скорость движения в районе ЧП не превышает 2 км\ч.