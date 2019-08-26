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В Подмосковье двухлетний ребенок погиб от удара током

Мальчик уронил в душевую кабину лампу, включенную в розетку

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Двухлетний мальчик погиб от удара током в Орехово-Зуеве, уронив лампу в душевую кабину. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"По предварительным данным, женщина оставила своего двухлетнего сына без присмотра в ванной комнате, и в период ее отсутствия ребенок уронил в душевую кабину настольную лампу, включенную в розетку, в результате чего его ударило электрическим током", - сказал собеседник агентства.

Ребенок скончался в здании станции скорой медицинской помощи. По данному факту начата доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза.

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