В Архангельске жильцам сошедшего со свай дома предоставят жилье из маневренного фонда

АРХАНГЕЛЬСК, 26 августа. /ТАСС/. Жильцам двухэтажного дома в Архангельске, который вечером 23 августа сошел со свай, предоставят жилье из маневренного фонда, сообщили в понедельник на сайте мэрии Архангельска.

"Мы ждем обращений на предоставление маневренного жилья от жильцов пострадавшего дома", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, еще до схода дома со свай, три квартиры в нем были признаны непригодными для проживания, жильцам одной из них предоставили маневренное жилье, а жители второй квартиры отказались от переезда. На текущий момент никто из жителей еще не обратился за предоставлением маневренного жилья.

23 августа около 21:00 в областную службу спасения поступило сообщение об угрозе обрушения печи на первом этаже двухэтажного деревянного дома № 35/1 на ул. Кедрова в Архангельске. Здание признано аварийным, но в нем до сих пор проживали люди - 10 человек, в том числе ребенок. Осмотр показал, что дом сошел со свай, существует угроза дальнейшего разрушения конструкций. Жильцов дома эвакуировали и разместили в здании школы № 50. На ночь в школе остались только три человека, остальные разошлись по родственникам.

Утром 24 августа, под присмотром сотрудников МЧС, жильцам разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи и документы.