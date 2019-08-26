Суд приговорил к шести годам экс-сотрудника "Синергии", сбившего насмерть женщину в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Савеловский районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, который насмерть сбил беременную женщину в Москве летом прошлого года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Исаханова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья Максим Никитин. Суд также лишил его права управления транспортным средством на три года и взыскал с подсудимого 6 млн рублей, таким образом частично удовлетворив гражданские иски потерпевших о причинении материального и морального вреда. Суд зачел в наказание время, проведенное Исахановым под стражей.

"Я раскаиваюсь полностью, многократно просил прощения [у родственников погибшей]", - сказал подсудимый журналистам перед оглашением приговора. По словам Исаханова, ДТП произошло по вине водителя другого автомобиля, "он меня подрезал".

В ходе прений сторон супруг и мать погибшей женщины попросили суд приговорить Исаханова к максимальному сроку по инкриминируемой ему статье УК РФ - семи годам. Прокурор попросил назначить подсудимому 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на три года. Адвокат попросил оправдать Исаханова или в случае невозможности оправдания назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

ДТП произошло 18 июня 2018 года на улице Верхней Масловке. Водитель сбил на тротуаре двух женщин, одна из которых была на девятом месяце беременности. Она и ее ребенок погибли. Вторая женщина получила серьезные травмы. Супруг и мать беременной женщины заявили к подсудимому иски о причинении морального и материального вреда на общую сумму более 20 млн рублей.

Судебная медицинская экспертиза обнаружила в крови Исаханова наркотик: перед тем как сесть за руль, он употреблял марихуану или гашиш. На основании этого следователь переквалифицировал его действия с ч. 3 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Исаханов в 2016 году привлекался к административной ответственности за хранение наркотических средств, говорится в материалах дела. Вину он признал только о самом факте ДТП.