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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экскурсовода из Петербурга

Представитель МВД Ирина Волк сообщила ТАСС, что подозреваемым оказался сосед убитой

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Московской области подозреваемого в убийстве женщины в Санкт-Петербурге. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемым оказался сосед убитой.

"22 августа в квартире одного из домов по бульвару Новаторов Санкт-Петербурга было обнаружено тело 58-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Кроме того, был похищен принадлежащий ей автомобиль Volvo, припаркованный на придомовой территории. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в городе Сходне Московской области по подозрению в совершенном преступлении задержан 26-летний неработающий житель Петербурга, проживающий по соседству с убитой женщиной", - сказала она.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что женщина работала экскурсоводом.

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