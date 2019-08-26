СК возбудил уголовное дело в связи со взрывом в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело в связи с гибелью двух человек при взрыве в Находке, сообщается в понедельник на сайте СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели двоих человек. По данным следствия, 26 августа 2019 года в помещении общей кухни жилого дома в городе Находка произошло самовоспламенение неустановленного предмета, в результате которого погибли два человека - оба мужчины в возрасте 57 лет, еще два человека получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в понедельник власти региона подтвердили информацию о взрыве в жилом доме в Находке, предположительно от гранаты, в результате которого погибли два и пострадали еще два человека. Пострадавшие находятся в реанимации.