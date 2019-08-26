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В Воронежской области нашли мертвым сотрудника МЧС

Тело мужчины лежало около одного из домов в поселке Отрадном

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области проводят проверку после обнаружения в поселке Отрадном Новоусманского района тела 34-летнего мужчины, сообщила ТАСС представитель управления СК по региону.

"По факту проводится процессуальная проверка. Мужчине было 34 года, его тело обнаружено в поселке Отрадном. Оно обнаружено у дома по одной из улиц", - сказала собеседница агентства.

Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону, погибший был сотрудником чрезвычайного ведомства.

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