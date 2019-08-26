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ДТП с автобусом в Ижевске произошло из-за невнимательности водителя

Ранее полицейские рассматривали две версии, согласно второй автобус мог подрезать другой автомобиль

ИЖЕВСК, 26 августа. /ТАСС/. Авария с участием пассажирского автобуса в Ижевске на улице Новоажимова произошла из-за невнимательности водителя. Об этом говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД России по Удмуртии.

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Вечером 23 августа автобус под управлением водителя 1980 года рождения врезался в конструкцию опоры технологических коммуникаций. В момент аварии в автобусе находились около 35 человек. Медицинское освидетельствование показало, что водитель в момент аварии был трезв, возбуждено уголовное дело.

"По уточненным данным, водитель автобуса отвлекся от управления транспортным средством, в связи с чем совершил наезд на опору теплотрассы", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства корреспонденту ТАСС уточнили, что это окончательная причина. Кроме того, в МВД сообщили, что количество людей, обратившихся за медпомощью, увеличилось с 26 до 28.

Ранее рассматривались две версии. Согласно первой, водитель отвлекся от управления автобусом; согласно второй, автобус мог подрезать другой автомобиль.

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